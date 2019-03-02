"Манчестер Юнайтед" обыграл "Саутгемптон" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 2 марта. Футболисты "Манчестер Юнайтед" победили "Саутгемптон" со счетом 3:2 в домашнем матче Английской премьер-лиги (АПЛ). На встрече присутствовало 74459 человек.

У "Манчестер Юнайтед" голы забили Андреас Перейра (53-я минута) и Ромелу Лукаку (59 и 89). В составе "Саутгемптона" отличились Янн Валери (26) и Джеймс Уорд-Проуз (75). На пятой добавленной минуте встречи пенальти не реализовал полузащитник МЮ Поль Погба.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер стал третьим в истории тренером в АПЛ, который не проигрывает в 12 матчах чемпионата страны подряд. На данный момент 46-летний специалист сравнялся по этому показателю с наставником "Челси" Маурицио Сарри, который добился подобного достижения в начале нынешнего сезона. Лучшее достижение принадлежит бывшему главному тренеру сборной России Гусу Хиддинку (14 матчей с "Челси" в сезоне-2015/16). В январе Сульшер установил новый рекорд клуба, одержав победы в шести первых матчах в качестве главного тренера команды.

В другом матче "Манчестер Сити" благодаря голу Рияда Мареза одержал победу над "Борнмутом" со счетом 1:0, продолжив борьбу за чемпионство. Подопечные Хосепа Гвардиолы лидируют в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 71 очко после 29 матчей. Вторым идет "Ливерпуль" с 69 очками, при этом у ливерпульской команды имеется один матч в запасе.

"Манчестер Юнайтед" занимает четвертое место, имея 58 очков после 29 матчей. "Саутгемптон" идет на 17-м месте, набрав 27 очков после 29 встреч. В следующем матче 10 марта клуб из Манчестера сыграет на выезде с лондонским "Арсеналом", а "Саутгемптон" днем ранее на домашнем поле встретится со столичным "Тоттенхэмом".