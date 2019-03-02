Злобин: "Спартаку" по силам выиграть у СКА в серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" может выиграть серию первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) у петербургского СКА. Такое мнение журналистам высказал нападающий красно-белых Антон Злобин.

В субботу "Спартак" в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ уступил на своей площадке петербургскому СКА со счетом 2:5. На игре присутствовал 11441 зритель. После трех матчей красно-белые ведут в серии со счетом 2-1.

"Сегодня было очень приятно играть при полных трибунах, наши болельщики в нас верят - это самое главное, мы играем для них. Мы получили очень много неоправданных удалений, за это и поплатились. Конечно, "Спартак" может выиграть серию, мы им не проигрываем при игре в равных составах. Нам нужно смотреть слабые места СКА и работать над своим большинством", - сказал Злобин.

Автор третьей заброшенной в ворота "Спартака" шайбы защитник Владислав Гавриков отметил, что исход встречи предопределила игра в неравных составах. "Большинство сегодня сработало, игра спецбригад в плей-офф многое решает. Надо закрепить этот успех. Мы придерживались своего плана на игру, стараемся отталкиваться от себя", - подчеркнул Гавриков.

В середине второго периода за нарушение на Каспарсе Даугавиньше с нанесением тяжелой травмы до конца игры был удален вратарь СКА Игорь Шестеркин. "Магнус Хеллберг неплохо вошел в игру", - отметил Гавриков.

Четвертый матч серии до четырех побед состоится 4 марта в Москве.