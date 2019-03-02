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КХЛ

Хоккеисту "Спартака" Даугавиньшу диагностировали перелом ребер

Нападающий получил травму в матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги со СКА
Каспарс Даугавиньш Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Каспарс Даугавиньш
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Нападающему "Спартака" Каспарсу Даугавиньшу, который получил травму в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со СКА, поставлен диагноз перелом ребер и скопление крови и воздуха в плевральной полости. Об этом сообщается в официальном протоколе встречи.

В субботу "Спартак" в домашнем матче уступил петербургскому СКА со счетом 2:5. В конце второго периода Даугавиньш вышел один на один с вратарем СКА Игорем Шестеркиным, который нарушил правила против форварда красно- белых. Даугавиньша унесли на носилках, а Шестеркин получил дисциплинарный штраф до конца игры. Нападающий "Спартака" в итоге был госпитализирован.

"Игрок команды "Спартак" Каспарс Даугавиньш получил травму. Диагноз: перелом ребер слева и гемопневмоторакс слева", - сообщается в протоколе матча, подписанном главным врачом "Спартака".

В регулярном чемпионате нынешнего сезона 30-летний Даугавиньш провел 58 матчей и отметился 36 (13 + 23) очками. В плей-офф он принял участие во втором матче и сделал одну результативную передачу.

Счет в серии до четырех побед между "Спартаком" и СКА стал 2-1 в пользу красно-белых. Четвертый матч состоится 4 марта в Москве.

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