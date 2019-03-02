"Спартак" проиграл "Катании" и сыграет за третье место клубного ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" проиграл итальянской "Катании" со счетом 4:4 (3:4 по пенальти) и не сумел выйти в финал клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Соревнования проходят в Москве.

В составе столичного клуба голы забивали Андрей Новиков (13-я минута), Анатолий Рябко (16), Алексей Макаров (34) и Катарино да Силва (34). У итальянцев отличились Вадим Бокач (8), Джозеп Джентилин (19), Эммануэле Цурло (29) и Игорь Бриштель (33). На 26-й минуте встречи был удален нападающий красно-белых Федор Земсков.

В другом полуфинале португальская "Брага" оказалась сильнее бразильского "Фламенго" (4:0).

"Спартак" впервые принимает участие в чемпионате мира среди клубов. На групповом этапе турнира московский клуб не потерял ни одного очка, победив бразильский "Фламенго" (2:1), португальский "Спортинг" (4:3) и белорусский БАТЭ (6:3), и занял первую строчку группы А, которая позволила москвичам сыграть в полуфинале мирового первенства.

Матч за третье место между "Спартаком" и "Фламенго", а также финал турнира состоятся 3 марта. Клубный чемпионат мира по пляжному футболу проходит в Москве во дворце спорта "Мегаспорт", турнир завершится 3 марта. Соревнования впервые проводятся за пределами Бразилии, а также впервые матчи проходят в помещении.