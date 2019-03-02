Норвежцы установили рекорд по числу золотых медалей на одном ЧМ по лыжным видам спорта

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 2 марта. /ТАСС/. Норвежская сборная установила рекорд по числу золотых медалей, завоеванных на одном чемпионате мира по лыжным видам спорта. Турнир проходит в австрийском Зефельде.

Рекордное, 12-е золото сборной Норвегии принесли двоеборцы Эспен Бьорндстад, Ян Шмид, Ярл Магнус Риибер и Йорген Гробак, занявшие первое место в командных соревнованиях. Днем ранее победу в гонке на 30 км свободным стилем одержала Тереза Йохауг, на счету которой три победы в Зефельде.

В общекомандном зачете сборная Норвегии лидирует с 23 наградами (12 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых). Российская команда занимает шестое место (0-4-3).

Предыдущий рекорд также принадлежал норвежцам: на чемпионате мира 2015 года в шведском Фалуне им удалось завоевать 11 золотых и всего 20 медалей.

Помимо Йохауг, трехкратным чемпионом мира в Зефельде стал 22-летний лыжник Йоханнес Клебо, на счету которого также три золота Олимпиады в Пхёнчхане.