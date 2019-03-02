Конькобежка Сабликова побила мировой рекорд на дистанции 3000 м 13-летней давности

ТАСС, 3 марта. Чешская конькобежка Мартина Сабликова установила мировой рекорд на дистанции 3000 метров на чемпионате мира в классическом многоборье, который проходит в Калгари.

31-летняя спортсменка показала результат 3 минуты 53,31 секунды. Предыдущей рекордсменкой была канадка Синди Классен, 18 марта 2006 года показавшая результат 3.53,34.

По итогам двух дистанций на чемпионате мира в классическом многоборье Сабликова, которая является трехкратной олимпийской чемпионкой, четырехкратной чемпионкой мира в классическом многоборье, 15-кратной победительницей чемпионатов мира на отдельных дистанциях, занимает второе место с результатом 78,205 балла. Первой идет японка Михо Такаги (77,246), третьей - голландка Антуанетт де Йонг (78,228).

Россиянка Наталья Воронина занимает восьмое место (79,380). На дистанции 500 метров она стала 16-й, на 3000 м - пятой. Евгения Лаленкова идет 13-й (80,263, 14-е и 13-е места), Елизавета Казелина - 16-й (80,873, 7-е и 21-е места).

Чемпионат мира в классическом многоборье проходит в течение двух дней. Победителем соревнований становится спортсмен, набравший наименьшую сумму баллов.

Мировое первенство завершится в ночь на 4 марта по московскому времени.