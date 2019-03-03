Российский боец Магомедшарипов может через бой получить право титульного поединка в UFC

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Забит Магомедшарипов может через один бой получить право на поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе. Об этом сам спортсмен заявил ТАСС.

В ночь на воскресенье Магомедшарипов победил американца Джереми Стивенса единогласным решением судей на турнире UFC 235 в Лас-Вегасе.

"Я думаю, что где-то уже через бой будет титульный поединок. Стивенс достаточно высок в рейтинге, после него должен быть соперник из топ-5, ну а потом, если все будет хорошо, то титул", - сказал 28-летний Магомедшарипов.

В активе Магомедшарипова 17 побед и одно поражение в UFC.