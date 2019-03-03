Российская лыжница Жамбалова завоевала первое золото Универсиады-2019

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Алиса Жамбалова завоевала первую золотую медаль Универсиады-2019, россиянка выиграла индивидуальную гонку на 5 км классическим стилем. Соревнования проходят в Красноярске.

24-летняя спортсменка показала время 14 минут 48,6 секунды. Второе место заняла россиянка Екатерина Смирнова (отставание 3,7 секунды), бронзу завоевала россиянка Яна Кирпиченко (+3,8).

Россиянка Полина Некрасова заняла шестое место (+23,8), Татьяна Алешина - седьмое (+25,7), Кристина Кускова - 10-е (+48,4).

На взрослом уровне Жамбалова становилась серебряным призером чемпионата России в 2014 году в эстафете, в 2017 году на национальном чемпионате она завоевала серебро в скиатлоне. С 2012 года спортсменка выступает в Кубке мира в составе сборной России. Лучшим ее результатом на этапах Кубка мира является пятое место в классическом спринте. Жамбалова принимала участие в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане, лучшим ее результатом на Играх является 15-е место в гонке на 30 км классическим стилем.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.