Бегун из Москвы выиграл Байкальский ледовый марафон

ИРКУТСК, 3 марта. /ТАСС/. Москвич Антон Долгов, жительница Иркутска Екатерина Лукашева и украинка Надежда Воронтенко стали победителями Байкальского ледового марафона "За сохранение чистых вод", который прошел в 15-й раз, они первыми пробежали дистанции 42 км и 21 км по льду озера. Об этом сообщил ТАСС директор забега Алексей Никифоров.

Байкальский ледовый марафон "За сохранение чистых вод" проводится в рамках Международного фестиваля зимних игр на Байкале "Зимниада". На средства, вырученные от проведения марафона, высадят кедры, пихты и лиственницы на берегу Байкала.

"На дистанции 42 км победил человек, который никогда не бегал по льду Байкала, это москвич Антон Долгов. Он показал очень хороший результат, преодолев расстояние за 3 часа 5 минут. Среди женщин на этой же дистанции победила жительница Иркутска Екатерина Лукашева, показав время 3 часа 49 минут. И на дистанции 21 км первой финишировала Надежда Воронтенко с Украины", - сказал Никифоров.

Всего в марафоне участвовали 127 бегунов из 23 стран. Больше всего представителей было от России, Польши, Японии. Участники бежали от западного побережья Байкала к восточному.