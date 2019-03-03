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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Лыжница Смирнова не ожидала выиграть серебро Универсиады в Красноярске

Спортсменка поблагодарила болельщиков за поддержку

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Екатерина Смирнова не ожидала, что сможет выиграть серебряную медаль Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Об этом она рассказала журналистам.

В воскресенье лыжницы разыграли первый комплект медалей на Универсиаде - в индивидуальной гонке на 5 км. Смирнова заняла второе место, уступив соотечественнице Алисе Жамбаловой. Бронза в активе россиянки Яны Кирпиченко.

"Спасибо болельщикам, организаторам, я очень довольна. Это первые такие соревнования, я не ожидала, что так пробегу сегодня, потому что специализируюсь в коньковом стиле. Все сегодня совпало, лыжи катили, держали", - сказала Смирнова.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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