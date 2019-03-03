КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин побывал в операционном центре Универсиады, которая проходит в Красноярске. Операционный центр расположен в помещениях Сибирского федерального университета, на большие экраны здесь выводят изображение с множества камер из деревни Универсиады и с мест соревнований. Представители МВД, ФСБ, МИД и других ведомств в режиме реального времени из операционного центра следят за поступающей с мест информацией.

"Внимание, завершились соревнования по лыжным гонкам, у России весь пьедестал, третье место - представительница Красноярска", - объявили по громкой связи незадолго до прибытия президента, в операционном центре раздались аплодисменты.

Президенту рассказали о том, что в операционном центре 50 рабочих мест, сотрудники координируют в том числе волонтеров и, конечно, следят за результатами.

Глава государства пообщался с сотрудниками, которые сообщили, что могут оперативно вносить коррективы в свою работу. "Но не в результаты (соревнований)", - сказал президент.

"Всего хорошего, удачи вам", - сказал Путин по завершении встречи.

Деревня Универсиады

Деревня Универсиады сформирована на территории Сибирского федерального университета, она состоит из двух комплексов и предназначена для проживания официальных делегаций (спортсменов и официальных лиц) стран - участниц Игр. Первый блок объектов - это атлетическая деревня общей площадью 25,4 га, расположенная на проспекте Свободный. Вместимость пяти жилых зданий - более 3,5 тысячи человек. В этой части размещен главный операционный центр, сотрудники которого в режиме реального времени следят за ходом соревнований и оперативно реагируют на изменения ситуации для обеспечения полной безопасности на всех мероприятиях. Здесь же расположен медицинский центр, рассчитанный на 400 посещений в смену.

В ресторане деревни Универсиады организовано питание для трех тысяч спортсменов и представителей официальных делегаций. В меню включены блюда четырех международных кухонь, а также дополнительные опции для веганов, вегетарианцев и пищевых аллергиков. Также в этой зоне расположены столовые, магазины, культурный и информационный центры, тренажерный зал и центр религий.

Второй блок зданий - комплекс общежитий для волонтеров и технического персонала на улице Борисова. В него входят два 16-этажных здания, связанных одним блоком обслуживания. В этих зданиях могут проживать около 1,4 тысячи человек.