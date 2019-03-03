Биатлонисты Бабиков и Сливко вместо чемпионата мира выступят на этапе Кубка IBU

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 3 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Бабиков вместо выступления на чемпионате мира в шведском Эстерсунде продолжит сезон на Кубке Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом ТАСС по телефону сообщил личный тренер спортсмена Виктор Никитин.

Состав сборной России по биатлону на чемпионат мира был объявлен в воскресенье. В нем не оказалось чемпиона мира 2017 года в эстафете Бабикова, который большую часть стартов в нынешнем сезоне провел в Кубке IBU - втором по значимости биатлонном соревновании, где он сейчас возглавляет общий зачет.

"На чемпионат мира он не едет, - сказал Никитин. - Решение принимали тренерский штаб во главе с Анатолием Хованцевым и [глава Союза биатлонистов России] Владимир Драчев. Это их решение, а не Антона".

"Да, у него есть шанс занять первое место в общем зачете Кубка IBU, но это коммерческий старт, а чемпионат мира есть чемпионат мира, там спортсмен представляет страну", - отметил специалист.

По информации ТАСС, вместо чемпионата мира на Кубок IBU также поедет чемпионка Европы 2016 года в сингл-миксте Виктория Сливко, которая возглавляет женский общий зачет соревнований. Ближайший этап Кубка IBU пройдет в итальянском Валь-Мартелло с 14 по 17 марта.