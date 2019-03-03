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Биатлонисты Бабиков и Сливко вместо чемпионата мира выступят на этапе Кубка IBU

Такое решение принял тренерский штаб сборной России по биатлону
Антон Бабиков Сергей Бобылев/ТАСС
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Антон Бабиков
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 3 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Бабиков вместо выступления на чемпионате мира в шведском Эстерсунде продолжит сезон на Кубке Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом ТАСС по телефону сообщил личный тренер спортсмена Виктор Никитин.

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Состав сборной России по биатлону на чемпионат мира был объявлен в воскресенье. В нем не оказалось чемпиона мира 2017 года в эстафете Бабикова, который большую часть стартов в нынешнем сезоне провел в Кубке IBU - втором по значимости биатлонном соревновании, где он сейчас возглавляет общий зачет.

"На чемпионат мира он не едет, - сказал Никитин. - Решение принимали тренерский штаб во главе с Анатолием Хованцевым и [глава Союза биатлонистов России] Владимир Драчев. Это их решение, а не Антона".

"Да, у него есть шанс занять первое место в общем зачете Кубка IBU, но это коммерческий старт, а чемпионат мира есть чемпионат мира, там спортсмен представляет страну", - отметил специалист.

По информации ТАСС, вместо чемпионата мира на Кубок IBU также поедет чемпионка Европы 2016 года в сингл-миксте Виктория Сливко, которая возглавляет женский общий зачет соревнований. Ближайший этап Кубка IBU пройдет в итальянском Валь-Мартелло с 14 по 17 марта.

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