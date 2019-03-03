Гасумянов: горнолыжный комплекс Универсиады соответствует мировым стандартам

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Фанпарк "Бобровый лог", где в воскресенье стартовали соревнования по горнолыжным дисциплинам Всемирной зимней Универсиады, полностью соответствует лучшим мировым стандартам. Об этом сообщил журналистам вице-президент, статс-секретарь компании "Норникель" Владислав Гасумянов.

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Фанпарк "Бобровый Лог" - всесезонный парк спорта и отдыха в Красноярске. Зимой работает в формате горнолыжного комплекса, в состав которого входят 14 горнолыжных трасс разной степени сложности, девять из которых прошли сертификацию на соответствие мировым стандартам, установленным Международной федерацией лыжного спорта. Комплекс построен как инвестиционный проект компании "Норникель" в 2006 году.

"Мы считаем, и это не только наша оценка, фанпарк соответствует лучшим мировым стандартам. Он полностью подготовлен к проведению соревнований такого уровня", - сказал Гасумянов. По его словам, в рамках подготовки к проведению Универсиады в комплексе был построен новый тренерский блок, установлена интегрированная система безопасности, создана вертолетная площадка для медицинской авиации.

Гасумянов также отметил, что после проведения Универсиады комплекс будет работать в прежнем режиме и открыт для занятий спортом горожан и туристов. При этом вице-президент компании подчеркнул, что комплекс будет готов принять соревнования самого высокого международного уровня.

На Универсиаде будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке. К Студенческим играм в Красноярске построено, реконструировано и отремонтировано более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.