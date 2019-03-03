Скульптурный комплекс, посвященный команде "Уралочка" и тренеру Карполю, появится на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Архитектурно-скульптурный комплекс, посвященный женской волейбольной команде "Уралочка" и ее тренеру Николаю Карполю, появится в Екатеринбурге летом 2019 года. Об этом журналистам сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Волейбольная "Уралочка" - один из самых титулованных спортивных клубов России. Более 50 лет спортсменки уже многих поколений "держат марку" и подтверждают высочайший уровень профессионализма и мастерства. В июне 2019 года в Екатеринбурге пройдут матчи Лиги наций по волейболу, куда съедутся команды из более чем 30 стран. К этому знаковому событию мы решили приурочить открытие монумента, посвященного великим спортсменам", - приводят в департаменте слова одного из инициаторов проекта, председателя уральского Союза десантников России Евгения Тетерина.

Концепция архитектурно-скульптурной композиции создана московским скульптором, членом Союза художников России Алексеем Чебаненко в соавторстве с главным архитектором Свердловской области Владимиром Вениаминовым. По концепции, монумент расположится на Олимпийской набережной перед Дворцом игровых видов спорта.

"Согласно идее авторов, архитектурный ансамбль будет представлять собой игровой фрагмент волейбольной игры. Четыре скульптуры в виде девушек-спортсменок замрут перед чугунной "волейбольной сеткой" в разных игровых позициях. В стороне от них разместится скульптура неизменного тренера "Уралочки" Николая Карполя, внимательно следящего за игрой", - говорится в сообщении.

Карполь является самым титулованным тренером в истории советского и российского волейбола, а также самым титулованным российским тренером по игровым видам спорта. Он возглавлял сборные СССР (1978-1982, 1987-1991), Объединенную команду СНГ (1992), сборную России (1993-2004), с этими командами он дважды становился олимпийским чемпионом (1980, 1988), три раза - серебряным призером Игр (1992, 2000, 2004), чемпионом мира (1990) и семикратным чемпионом Европы. Под руководством Карполя "Уралочка" 11 раз становилась чемпионом СССР и 14 раз - чемпионом России. Международная федерация волейбола дважды признавала Карполя лучшим тренером мира.