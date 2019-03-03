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Российский боец Магомедшарипов может провести следующий бой в августе

2 марта россиянин в поединке в полулегкой весовой категории победил американца Джереми Стивенса

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российский боец ММА Забит Магомедшарипов может провести следующий поединок в августе 2019 года. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Забит может провести следующий поединок в августе", - сказал Магомедов.

2 марта Магомедшарипов в поединке в полулегкой весовой категории победил американца Джереми Стивенса единогласным решением судей на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.

Всего на счету 28-летнего бойца 17 побед и одно поражение в ММА.

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