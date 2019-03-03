Канадский сноубордист Мэлиш назвал "Сопку" лучшим спортивным объектом, на котором он был

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Канадский сноубордист Уилл Мэлиш назвал кластер "Сопка", где проходят соревнования по фристайлу и сноуборду на Всемирных студенческих играх в Красноярске, лучшим спортивным объектом среди всех, на которых он был ранее. Такое мнение спортсмен высказал журналистам.

Мэлиш завоевал золотую медаль в сноуборд-кроссе, серебряным призером стал россиянин Даниил Дильман, бронзовая награда досталась японцу Ёсики Такахаре.

"Я посвящаю медаль своей семье, надеюсь, они сейчас смотрят на меня, это было круто. Я знаком со многими спортсменами, в том числе и с россиянами, мы отлично здесь покатались, надеюсь, что еще не раз встретимся в будущем, - отметил Мэлиш. - В Красноярске мне очень нравится, особенно впечатлили мост через Енисей и местное гостеприимство, хотя немного тяжело из-за смены часовых поясов. Что касается объекта - это просто невероятный уровень, что-то фантастическое, я не бывал на объектах лучше, чем этот".

"Я катаюсь на сноуборде всю жизнь, начал лет в 12-13, два года назад попал в сборную Канады и принял участие в трех юниорских чемпионатах мира. Мне бы очень хотелось принять участие в Олимпийских играх, хотя по рейтингу много спортсменов стоят выше меня. Я немного притормозил свою спортивную карьеру, но после сегодняшнего дня думаю, почему бы не попробовать пробиться на Олимпиаду", - добавил 21-летний спортсмен.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.