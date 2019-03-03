СМИ: арестованный велогонщик Денифль признался в употреблении допинга

ТАСС, 3 марта. Австрийский велогонщик Штефан Денифль, арестованный местной полицией, признался в употреблении кровяного допинга. Об этом сообщает австрийское издание Krone.

Денифль был задержан в Тироле, однако после допроса и признания в употреблении допинга, спортсмена отпустили на свободу. Ранее в немецком Эрфурте был задержан немецкий доктор Марк Шмидт, подопечным которого являлся 31-летний Денифль. Немецкому специалисту вменяют распространение запрещенных препаратов среди спортсменов.

По информации источника, задержание Денифля связано с антидопинговой операцией, которая проводится в настоящий момент в Австрии. 27 февраля сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии раскрыли международную преступную допинговую сеть, провели обыски в расположении нескольких сборных на чемпионате мира по лыжным видам спорта. В Зефельде также были задержаны два члена преступной группировки, связанной с допингом. Еще двое медиков, в том числе и Шмидт, были задержаны на территории Германии.

Денифль выступает за ирландскую команду Aqua Blue Sport. Велогонщик является победителем многодневкок "Тур Тюрингии" (2009 год) и "Тур Австрии".