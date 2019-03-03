Боец ММА Магомедшарипов не получил повреждений в бою со Стивенсом

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов не получил повреждений в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против американца Джереми Стивенса. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

В ночь на воскресенье Магомедшарипов победил Стивенса единогласным решением судей в поединке UFC в Лас-Вегасе.

"Забит вообще не получил никаких повреждений. Даже минимальных, вроде царапин", - сказал собеседник агентства.

Всего на счету Магомедшарипова 14 побед и одно поражение. Как ранее сообщал ТАСС, следующий бой россиянин может провести в августе.