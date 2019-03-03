"Динамо" одержало волевую победу над "Уфой" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 3 марта. Московское "Динамо" победило "Уфу" со счетом 2:1 в гостевом матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

В составе хозяев гол забил Сильвестр Игбун (32-я минута). У гостей отличились Евгений Луценко (60) и Вячеслав Грулев (90+4). "Динамо" одержало первую гостевую победу в сезоне.

Ранее генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что клуб вернет болельщикам деньги за билеты и бесплатно предоставит проход на следующую игру в случае поражения команды в матче с "Динамо".

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" занимает 10-е место, набрав 23 очка в 18 матчах. "Уфа" располагается на 15-й строчке, имея в активе 16 очков после 18 матчей.

В следующем туре "Динамо" примет "Спартак" 10 марта, в этот же день "Уфа" встретится на выезде с "Зенитом".