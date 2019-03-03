"Динамо" одержало волевую победу над "Уфой" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 3 марта. Московское "Динамо" победило "Уфу" со счетом 2:1 в гостевом матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
В составе хозяев гол забил Сильвестр Игбун (32-я минута). У гостей отличились Евгений Луценко (60) и Вячеслав Грулев (90+4). "Динамо" одержало первую гостевую победу в сезоне.
Ранее генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что клуб вернет болельщикам деньги за билеты и бесплатно предоставит проход на следующую игру в случае поражения команды в матче с "Динамо".
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" занимает 10-е место, набрав 23 очка в 18 матчах. "Уфа" располагается на 15-й строчке, имея в активе 16 очков после 18 матчей.
В следующем туре "Динамо" примет "Спартак" 10 марта, в этот же день "Уфа" встретится на выезде с "Зенитом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|18
|12
|1
|5
|28-17
|37
|2
|Краснодар
|17
|10
|3
|4
|31-13
|33
|3
|ЦСКА
|18
|8
|6
|4
|23-10
|30
|4
|Локомотив
|18
|8
|5
|5
|25-19
|29
|5
|Спартак
|17
|8
|4
|5
|22-17
|28
|6
|Рубин
|18
|6
|10
|2
|18-14
|28
|7
|Ростов
|17
|6
|6
|5
|14-11
|24
|8
|Ахмат
|18
|6
|5
|7
|15-18
|23
|9
|Арсенал
|18
|6
|5
|7
|25-25
|23
|10
|Динамо
|18
|5
|8
|5
|18-14
|23
|11
|Урал
|18
|6
|4
|8
|18-29
|22
|12
|Оренбург
|17
|6
|4
|7
|17-16
|22
|13
|Крылья Советов
|17
|5
|3
|9
|12-24
|18
|14
|Анжи
|18
|5
|3
|10
|10-25
|18
|15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|13-19
|16
|16
|Енисей
|17
|2
|4
|11
|11-28
|10