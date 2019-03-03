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Футбол в России

"Динамо" одержало волевую победу над "Уфой" в матче чемпионата России по футболу

Московский клуб выиграл на выезде со счетом 2:1

ТАСС, 3 марта. Московское "Динамо" победило "Уфу" со счетом 2:1 в гостевом матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

В составе хозяев гол забил Сильвестр Игбун (32-я минута). У гостей отличились Евгений Луценко (60) и Вячеслав Грулев (90+4). "Динамо" одержало первую гостевую победу в сезоне.

Ранее генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что клуб вернет болельщикам деньги за билеты и бесплатно предоставит проход на следующую игру в случае поражения команды в матче с "Динамо".

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" занимает 10-е место, набрав 23 очка в 18 матчах. "Уфа" располагается на 15-й строчке, имея в активе 16 очков после 18 матчей.

В следующем туре "Динамо" примет "Спартак" 10 марта, в этот же день "Уфа" встретится на выезде с "Зенитом".

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит18121528-1737
2Краснодар17103431-1333
3ЦСКА1886423-1030
4Локомотив1885525-1929
5Спартак1784522-1728
6Рубин18610218-1428
7Ростов1766514-1124
8Ахмат1865715-1823
9Арсенал1865725-2523
10Динамо1858518-1423
11Урал1864818-2922
12Оренбург1764717-1622
13Крылья Советов1753912-2418
14Анжи18531010-2518
15Уфа1837813-1916
16Енисей17241111-2810
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