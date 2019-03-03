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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Лыжник Большунов примет участие в марафоне на чемпионате мира в Австрии

На текущем турнире россиянин завоевал три серебряные награды
Александр Большунов EPA-EFE/KIMMO BRANDT
Описание
Александр Большунов
© EPA-EFE/KIMMO BRANDT

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 3 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов заменит Алексея Червоткина в гонке на 50 км свободным стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зефельде. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете мирового первенства.

"Александр Большунов заменит Алексея Червоткина в гонке на 50 км", - сообщили в оргкомитете.

Помимо Большунова, сборную Россию в гонке на 50 км свободным стилем, которая в воскресенье закроет соревновательную программу турнира, будут представлять Денис Спицов, Андрей Мельниченко и Евгений Белов.

Для 22-летнего Большунова это второй чемпионат мира в карьере. На текущем турнире россиянин завоевал три серебряные награды, которые стали его первыми медалями мировых чемпионатов в карьере. Большунов также является четырехкратным призером Олимпийских игр 2018 года.

Гонка на 50 км начнется в 15:00 мск.

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019
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