Лыжник Большунов примет участие в марафоне на чемпионате мира в Австрии

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 3 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов заменит Алексея Червоткина в гонке на 50 км свободным стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зефельде. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете мирового первенства.

"Александр Большунов заменит Алексея Червоткина в гонке на 50 км", - сообщили в оргкомитете.

Помимо Большунова, сборную Россию в гонке на 50 км свободным стилем, которая в воскресенье закроет соревновательную программу турнира, будут представлять Денис Спицов, Андрей Мельниченко и Евгений Белов.

Для 22-летнего Большунова это второй чемпионат мира в карьере. На текущем турнире россиянин завоевал три серебряные награды, которые стали его первыми медалями мировых чемпионатов в карьере. Большунов также является четырехкратным призером Олимпийских игр 2018 года.

Гонка на 50 км начнется в 15:00 мск.