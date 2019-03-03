Решение по допинговому делу биатлонистки Васильевой вынесут до 5 марта

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 3 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение по делу российской биатлонистки Маргариты Васильевой, которая может быть наказана за пропуск допинг-тестов, будет вынесено до 5 марта включительно. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

В воскресенье был объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде. Ранее сообщалось, что Васильева выступит на турнире, если избежит наказания за пропуск трех допинг-тестов.

"Решение по Васильевой ждем 4-5 марта, без него взять на чемпионат мира мы ее не можем", - сказал Драчев по телефону.

Васильева может быть дисквалифицирована на срок от года до двух лет за пропуск трех допинг-тестов за последние 12 месяцев. 27-летняя спортсменка отправила письмо в адрес Международного союза биатлонистов (IBU), в котором объяснила причины пропуска последнего тестирования и попросила не наказывать ее. Рассмотрением дела занимается Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA), которое обещало вынести решение в ближайшее время.

Пока Васильева не отстранена от соревнований, в субботу она приняла участие в спринте на этапе Кубка IBU, где стала лучшей из россиянок (седьмое место).