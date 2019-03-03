ФК "Уфа" вернет болельщикам деньги за билеты после поражения в матче с "Динамо"

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Футбольный клуб "Уфа" вернет болельщикам деньги за билеты и бесплатно предоставит проход на следующую игру после поражения от московского "Динамо" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

"Динамо" победило "Уфу" со счетом 2:1 в гостевом матче 18-го тура чемпионата России по футболу, победный гол бело- голубые забили на четвертой добавленной ко второму тайму минуте. Ранее Газизов обещал болельщикам вернуть деньги за билеты в случае поражения уфимского клуба.

"Мне кажется, "Динамо" сегодня выглядело чуть лучше, было напористее, - сказал Газизов. - Футбол - он тем и интересен, что все непредсказуемо. Мы хотели порадовать своих болельщиков, но у нас не получилось. Любой болельщик, который придет и принесет свой билет, получит возврат денег и билет на следующий матч бесплатно: с понедельника это можно будет сделать в клубе или в кассе".

В турнирной таблице РПЛ "Уфа" располагается на 15-й строчке, имея в активе 16 очков после 18 матчей. В следующем туре "Уфа" встретится на выезде с "Зенитом" 10 марта. Домашний матч "Уфа" проведет 17 марта против грозненского "Ахмата".