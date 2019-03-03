Филатов: мужская и женская сборные РФ по шахматам готовы решать амбициозные задачи на ЧМ

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская и мужская сборные России по шахматам прибыли в Астану на чемпионат мира и готовы решать самые амбициозные задачи. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации шахмат России, старший тренер национальной сборной Андрей Филатов.

Командный чемпионат мира пройдет в Астане с 4 по 15 марта. За женскую сборную России сыграют Екатерина Лагно, Александра Костенюк, Александра Горячкина, Валентина Гунина и Ольга Гиря. Мужскую сборную представят Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин и Владислав Артемьев.

"Наши команды прилетели в Астану, все в хорошем настроении и готовы к турниру. Цели - самые амбициозные, - сказал Филатов. - С организационной точки зрения нареканий никаких нет. Все отлично - остается только играть".

В женском турнире сильнейшую команду мира будут выявлять сборные России, Армении, Венгрии, Грузии, Египта, Индии, Казахстана, Китая, США и Украины. Сборная России является действующим чемпионом мира. В мужском турнире примут участие сборные России, Китая, США, Азербайджана, Ирана, Англии, Польши, Индии, Казахстана и Египта.

Ранее Филатов рассказал ТАСС, что мужская сборная нацелена на медали чемпионата мира, а женская постарается защитить титул.