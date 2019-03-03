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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Путин: наследие Универсиады принесет пользу Красноярску

По словам президента РФ, такие крупные мероприятия способствуют пропаганде здорового образа жизни и привлекают внимание миллионов людей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 марта. /ТАСС/. Объекты, построенные к зимней Универсиаде в Красноярске, пойдут на пользу городу и региону. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью передаче "Москва.Кремль.Путин", вышедшей в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1".

"Здесь наследие у нас не только с точки зрения строительства кампуса - великолепный кампус получился в университете (Сибирском федеральном университете - прим. ТАСС), - не только с точки зрения инфраструктуры транспортной и спортивной, но и таких вещей, которые носят общий характер и в любом случае использоваться будут горожанами для города. Это очень хорошее мероприятие, оно пошло и пойдет на пользу городу и региону в целом", - сказал Путин.

По его словам, такие крупные мероприятия, как Универсиада, способствуют пропаганде здорового образа жизни и привлекают внимание миллионов людей. "Что касается материального наследия, то да, разумеется, спортивные сооружения, уверен, будут использоваться. Ведь понимаете в чем дело: Красноярск почему в свое время я так активно поддержал? Красноярск - миллионник, огромный город. Здесь нужно развивать и транспортную инфраструктуру, и социальную, и в том числе спортивную - Красноярск это заслужил давно", - добавил он.

К студенческим играм в Красноярске построено, реконструировано и отремонтировано более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЗимняя Универсиада-2019 в КрасноярскеКрасноярский край
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