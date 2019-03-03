Алина Загитова приняла участие в фестивале японской культуры в Москве

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию россиянка Алина Загитова посетила фестиваль японской культуры "Сакура" в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Фестиваль проходит под эгидой года Японии в России и призван подчеркнуть дружеские отношения между странами. 16-летняя спортсменка приняла участие в торжественной части фестиваля в воскресенье вместе со своей собакой Масару. Также на мероприятии выступил чрезвычайный и полномочный посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки.

Загитова дебютировала на взрослом уровне в сезоне-2017/18, тогда фигуристка победила на чемпионате России, чемпионате Европы, Олимпийских играх и в финале Гран-при. В нынешнем сезоне россиянка одержала две победы на этапах Гран-при, а также завоевала серебряные медали в финале серии и европейском первенстве.

Ранее стало известно, что Загитова включена в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в японской Сайтаме с 18 по 26 марта.