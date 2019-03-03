Плехов: российские прыгуны на лыжах на чемпионате мира не выполнили поставленные задачи

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 3 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина на чемпионате мира в Зефельде не смогла выполнить поставленные перед ней руководством национальной федерации задачи. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Евгений Плехов.

Евгений Климов, первый в истории российских прыжков победитель этапа Кубка мира, на большом трамплине стал 18-м, на среднем не попал во вторую попытку. Ветеран российской сборной Дмитрий Васильев также попасть в десятку сильнейших не сумел. В командном турнире россияне стали девятыми.

"Чемпионат мира для нас прошел скомканно, надежды, которые у нас были, не оправдались, задачи не выполнены, - сказал Плехов. - Мы рассчитывали на большее. Основная ставка делалась на Климова и Васильева. Готовность первого позволяла выполнить поставленную задачу, но спортсмен не справился психологически".

"На тренировках никаких срывов у Климова не было, было видно, что нам по силам быть в десятке, но во время соревнований не справился с эмоциями", - добавил он.

Главный тренер отметил, что после сезона сборная России возьмет курс на омоложение состава.