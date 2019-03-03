Пулы допинг-тестирования РУСАДА в 2019 году на треть состоят из легкоатлетов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Представители легкой атлетики составляют одну треть от всех отечественных спортсменов, включенных в национальный и расширенный пулы тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

В общей сложности в национальном регистрируемом и расширенном пулах РУСАДА на 2019 год состоят 1327 спортсменов (867 и 456 соответственно). В эти пулы входят 430 легкоатлетов (268+162).

В октябрьских пулах тестирования РУСАДА находилось 378 легкоатлетов (218+160).

Второе место по представительству в 2019 году занимают паралимпийцы - 207 (186+21), третье - представители велоспорта - 69 (43+26).