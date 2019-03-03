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Футбол в России

"Ростов" и "Енисей" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1

ТАСС, 3 марта. "Ростов" сыграл вничью с красноярским "Енисеем" со счетом 1:1 в гостевом матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе "Фишт" в Сочи в связи с тем, что домашняя арена красноярского клуба задействована под мероприятия Универсиады.

В составе "Ростова" гол забил Бьорн Сигурдарсон (68-я минута). У "Енисея" отличился Бабакар Сарр (83). Голкипер ростовского клуба Сергей Песьяков провел первый матч в качестве капитана команды, а полузащитник "Енисея" Сарр забил первый гол в официальных играх за красноярский клуб.

"Ростов" не может одержать победу в чемпионате страны в шести матчах подряд. В игре с "Енисеем" ростовский клуб прервал серию из четырех встреч в Российской премьер-лиге (РПЛ) без забитых голов; в последний раз так долго ростовчане не могли поразить ворота соперника в сезоне-2016/17 (пять нулевых ничьих подряд). "Ростову" принадлежит рекордная серия без побед в РПЛ, которая насчитывает 24 встречи (2007 год). Рекордсменом чемпионата России по серии матчей без забитых мячей является "Томь", на счету которой 12 безголевых встреч в сезоне-2011/12.

"Ростов" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 25 очков после 18 матчей. "Енисей" находится на последнем месте с 11 очками после 18 встреч. В следующем матче 11 марта клуб из Ростова сыграет на домашнем поле с тульским "Арсеналом", а "Енисей" двумя днями ранее на выезде встретится с самарскими "Крыльями Советов".

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит18121528-1737
2Краснодар17103431-1333
3ЦСКА1886423-1030
4Локомотив1885525-1929
5Спартак1784522-1728
6Рубин18610218-1428
7Ростов1867515-1225
8Ахмат1865715-1823
9Арсенал1865725-2523
10Динамо1858518-1423
11Урал1864818-2922
12Оренбург1764717-1622
13Крылья Советов1753912-2418
14Анжи18531010-2518
15Уфа1837813-1916
16Енисей18251112-2911
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