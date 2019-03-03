"Ростов" и "Енисей" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 3 марта. "Ростов" сыграл вничью с красноярским "Енисеем" со счетом 1:1 в гостевом матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе "Фишт" в Сочи в связи с тем, что домашняя арена красноярского клуба задействована под мероприятия Универсиады.
В составе "Ростова" гол забил Бьорн Сигурдарсон (68-я минута). У "Енисея" отличился Бабакар Сарр (83). Голкипер ростовского клуба Сергей Песьяков провел первый матч в качестве капитана команды, а полузащитник "Енисея" Сарр забил первый гол в официальных играх за красноярский клуб.
"Ростов" не может одержать победу в чемпионате страны в шести матчах подряд. В игре с "Енисеем" ростовский клуб прервал серию из четырех встреч в Российской премьер-лиге (РПЛ) без забитых голов; в последний раз так долго ростовчане не могли поразить ворота соперника в сезоне-2016/17 (пять нулевых ничьих подряд). "Ростову" принадлежит рекордная серия без побед в РПЛ, которая насчитывает 24 встречи (2007 год). Рекордсменом чемпионата России по серии матчей без забитых мячей является "Томь", на счету которой 12 безголевых встреч в сезоне-2011/12.
"Ростов" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 25 очков после 18 матчей. "Енисей" находится на последнем месте с 11 очками после 18 встреч. В следующем матче 11 марта клуб из Ростова сыграет на домашнем поле с тульским "Арсеналом", а "Енисей" двумя днями ранее на выезде встретится с самарскими "Крыльями Советов".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|18
|12
|1
|5
|28-17
|37
|2
|Краснодар
|17
|10
|3
|4
|31-13
|33
|3
|ЦСКА
|18
|8
|6
|4
|23-10
|30
|4
|Локомотив
|18
|8
|5
|5
|25-19
|29
|5
|Спартак
|17
|8
|4
|5
|22-17
|28
|6
|Рубин
|18
|6
|10
|2
|18-14
|28
|7
|Ростов
|18
|6
|7
|5
|15-12
|25
|8
|Ахмат
|18
|6
|5
|7
|15-18
|23
|9
|Арсенал
|18
|6
|5
|7
|25-25
|23
|10
|Динамо
|18
|5
|8
|5
|18-14
|23
|11
|Урал
|18
|6
|4
|8
|18-29
|22
|12
|Оренбург
|17
|6
|4
|7
|17-16
|22
|13
|Крылья Советов
|17
|5
|3
|9
|12-24
|18
|14
|Анжи
|18
|5
|3
|10
|10-25
|18
|15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|13-19
|16
|16
|Енисей
|18
|2
|5
|11
|12-29
|11