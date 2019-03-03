Колобков сделал предложение о сотрудничестве главам спортивных ведомств Непала и Словакии

ТАСС, 3 марта. Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков предложил министру молодежи и спорта Непала Джагату Бахадуру Сунару и министру образования, науки, исследований и спорта Словакии Мартине Лубьёвой рассмотреть возможность заключения меморандумов о сотрудничестве в сфере развития физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Встреча прошла в рамках рабочей поездки Колобкова в Красноярск, где 2 марта стартовала XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года. Руководители спортивных ведомств Непала и Словакии выразили заинтересованность во взаимодействии с Россией в спортивной отрасли.

В ходе встреч стороны также обменялись опытом государственного управления в развитии физической культуры и спорта.