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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Российский фристайлист Буров завоевал золото в лыжной акробатике на Универсиаде

Еще один россиянин Руслан Катманов стал третьим
Максим Буров EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH
Описание
Максим Буров
© EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Российский фристайлист Максим Буров занял первое место в лыжной акробатике на Универсиаде в Красноярске.

Вторым стал представитель Китая Ли Чжунлинь, третьим - россиянин Руслан Катманов.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия45312
2Швейцария1113
3Канада1012
4Австрия1001
4Белоруссия1001
5Китай0101
5Чехия0101
8Япония0011
8Казахстан0011
8Швеция0011
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