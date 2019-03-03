Российский фристайлист Буров завоевал золото в лыжной акробатике на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Российский фристайлист Максим Буров занял первое место в лыжной акробатике на Универсиаде в Красноярске.
Вторым стал представитель Китая Ли Чжунлинь, третьим - россиянин Руслан Катманов.
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|4
|5
|3
|12
|2
|Швейцария
|1
|1
|1
|3
|3
|Канада
|1
|0
|1
|2
|4
|Австрия
|1
|0
|0
|1
|4
|Белоруссия
|1
|0
|0
|1
|5
|Китай
|0
|1
|0
|1
|5
|Чехия
|0
|1
|0
|1
|8
|Япония
|0
|0
|1
|1
|8
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|8
|Швеция
|0
|0
|1
|1