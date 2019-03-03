Федерация пляжного футбола осталась довольна организацией клубного ЧМ в Москве

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Клубный чемпионат мира в России доказал возможность проведения турниров по пляжному футболу в любой точке планеты. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) Габино Реналес.

Клубный чемпионат мира по пляжному футболу прошел в Москве во дворце спорта "Мегаспорт" с 27 февраля по 3 марта. Соревнования впервые состоялись за пределами Бразилии и впервые прошли в помещении. Победителем турнира стала португальская "Брага", победив в финале итальянскую "Катанию" со счетом 7:6, в матче за третье место бразильский "Фламенго" обыграл московский "Спартак" (4:3). Другой российский клуб - столичный "Локомотив" стал седьмым.

"Мы очень рады тому, как получилось провести турнир, и хотелось бы выразить благодарность "Локомотиву", "Спартаку" и Российскому футбольному союзу за помощь в организации соревнования. Этим чемпионатом мы показали возможность привести пляжный футбол в любую точку планеты: из родной Бразилии с ее жаркой погодой и пляжами в снежную Россию, где отлично получилось провести соревнования в помещении, что для самого спорта стало экстремальным шагом. Великолепные выступления команд, привлекательность самого вида спорта заработали много поклонников среди местных жителей. Турнир был организован в крайне короткие сроки, и не получилось на достаточном уровне провести рекламу турнира, что мы, конечно же, учтем", - заявил функционер.

"В июле Россия примет отбор среди европейских стран к чемпионату мира, и очень приятно, что РФС сам активно настроен на совместную работу по пляжному футболу. Мы работаем с РФС с 2005 года и проводим соревнования сборных команд, но на клубном уровне мы работали с Россией впервые и надеемся на дальнейшее сотрудничество", - добавил Реналес.