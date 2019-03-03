Российский лыжник Большунов завоевал серебро на дистанции 50 км на чемпионате мира

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 3 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке на дистанции 50 км свободным стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который завершился в австрийском Зефельде.
Победителем гонки стал норвежец Ханс Кристер Холунд, преодолевший дистанцию за 1 час 49 минут 59,3 секунды. Большунов проиграл победителю 27,8 секунды, третьим стал еще один представитель Норвегии Шур Рёте (+57,8). Россиянин Алексей Мельниченко финишировал 13-м (+1.10,8), Евгений Белов - 25-м (+2.07,7), Денис Спицов - 28-м (+2.18,8).
На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде россияне завоевали восемь медалей - пять серебряных и три бронзовых. В предыдущий раз сборная России осталась без побед на мировом первенстве в 2011 году в Осло. Для Большунова, который на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане три раза стал серебряным призером, один раз - бронзовым, это серебро стало четвертым на турнире, ранее он становился вторым в скиатлоне, командном спринте (с Глебом Ретивых) и эстафете (с Андреем Ларьковым, Александром Бессмертных и Сергеем Устюговым). Также одна серебряная медаль в активе Бессмертных, ставшего вторым в гонке на 15 км классическим стилем, бронзовые медали завоевали Ретивых (спринт), женская эстафетная команда в составе Юлии Белоруковой, Анастасии Седовой, Анны Нечаевской и Натальи Непряевой, которая также стала третьей в скиатлоне.
В медальном зачете первое место заняла сборная Норвегии (13 золотых, 5 серебряных, 7 бронзовых медалей), второй стала команда Германии (6-3-0), третьей - сборная Швеции (2-2-1).