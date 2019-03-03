Российский лыжник Большунов завоевал серебро на дистанции 50 км на чемпионате мира

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 3 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке на дистанции 50 км свободным стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который завершился в австрийском Зефельде.

Победителем гонки стал норвежец Ханс Кристер Холунд, преодолевший дистанцию за 1 час 49 минут 59,3 секунды. Большунов проиграл победителю 27,8 секунды, третьим стал еще один представитель Норвегии Шур Рёте (+57,8). Россиянин Алексей Мельниченко финишировал 13-м (+1.10,8), Евгений Белов - 25-м (+2.07,7), Денис Спицов - 28-м (+2.18,8).