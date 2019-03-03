Российский лыжник Сергей Устюгов пропустит последний этап Кубка мира

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 3 марта. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Сергей Устюгов пропустит заключительный этап Кубка мира, который пройдет в Канаде, его последним стартом в международном сезоне будет этап в шведском Фалуне. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"В Канаду я не планирую ехать, свой международный сезон я закончу в Фалуне. Буду готовиться к чемпионату России", - сказал Устюгов.

После чемпионата мира состоятся четыре этапа Кубка мира - в Осло (9-10 марта), норвежском Драммене (12 марта), шведском Фалуне (16-17 марта), канадском Квебеке (22-24 марта).

Чемпионат России пройдет с 29 марта по 7 апреля в Архангельской области.