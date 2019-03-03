Сборная России по хоккею разгромила команду Японии в матче Универсиады

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Российские хоккеисты обыграли команду Японии со счетом 10:1 во втором матче группового этапа XXIX Всемирной зимней Универсиады. Соревнования проходят в Красноярске.

У сборной России шайбы забросили Иван Ларичев (2-я минута), Данил Квартальнов (12), Игорь Руденков (18 и 52), Павел Медведев (34), Максим Джиошвили (37), Дмитрий Колготин (37), Вячеслав Шевченко (46 и 54) и Егор Морозов (57). В составе команды Японии отличился Жин Саваде (31).

В других матчах игрового дня сборная США обыграла команду Венгрии (8:1), чешские хоккеисты проиграли словакам (2:7).

В следующем матче сборная России 5 марта сыграет с командой США. Представители Японии в этот же день проведут матч со словаками. Ранее в стартовом матче на Универсиаде российские хоккеисты обыграли команду Словакии (2:1 ОТ).

В мужском хоккейном турнире на Универсиаде 12 команд поделены на две группы. В группе A выступают сборные России, Чехии, Венгрии, Японии, США и Словакии, в группе B играют команды Латвии, Швейцарии, Канады, Великобритании, Казахстана и Швеции. По итогам группового турнира по четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут в четвертьфинал.