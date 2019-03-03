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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Вяльбе назвала прошедший ЧМ по лыжным видам спорта открытым первенством Норвегии

Норвежцы выиграли на турнире 13 золотых, 5 серебряных, 7 бронзовых медалей
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Владимир Гердо/ТАСС

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 3 марта. /ТАСС/. Чемпионат мира по лыжным видам спорта, прошедший в Зефельде, напоминал открытый чемпионат Норвегии. Такое мнение журналистам высказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Сборная Норвегии заняла первое место в медальном зачете турнира (13 золотых, 5 серебряных, 7 бронзовых медалей), второй стала команда Германии (6-3-0), третьей - сборная Швеции (2-2-1). Россияне заняли пятое место, завоевав пять серебряных и три бронзовые медали.

"У меня чувство, что сегодня закончился открытый чемпионат Норвегии, в котором мы участвовали, - сказала Вяльбе. - Честно, не могу сказать, что огорчена, но и сказать, что суперсчастлива тоже нельзя. Мне обидно, что проигрываем не физически, а тактически".

Также она прокомментировала выступление Александра Большунова, который в Зефельде завоевал четыре серебряные медали. "Он для меня герой. Это человек, который всегда хочет бегать, для этого он и тренируется", - отметила она.

Турнир проходил с 20 февраля по 3 марта.

Теги
НорвегияРоссияВяльбе, Елена ВалерьевнаЧемпионат мира по лыжным видам спорта-2019
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