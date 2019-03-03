Вяльбе извинилась за отсутствие золотых медалей в лыжных гонках на ЧМ в Зефельде

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 3 марта. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе принесла извинения болельщикам за отсутствие золотых медалей у российских лыжников на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде. Об этом Вяльбе заявила в эфире телеканала "Матч ТВ".

На чемпионате мира по лыжным видам спорта российские лыжники завоевали восемь медалей - пять серебряных и три бронзовые. Россияне впервые с 2009 года не завоевали ни одной золотой медали на мировом первенстве. При этом они провели лучший чемпионат мира по количеству медалей за последние 18 лет. В 2001 году российская команда завоевала на две награды больше (1-3-6).