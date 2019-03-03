Вяльбе извинилась за отсутствие золотых медалей в лыжных гонках на ЧМ в Зефельде

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 3 марта. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе принесла извинения болельщикам за отсутствие золотых медалей у российских лыжников на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде. Об этом Вяльбе заявила в эфире телеканала "Матч ТВ".
На чемпионате мира по лыжным видам спорта российские лыжники завоевали восемь медалей - пять серебряных и три бронзовые. Россияне впервые с 2009 года не завоевали ни одной золотой медали на мировом первенстве. При этом они провели лучший чемпионат мира по количеству медалей за последние 18 лет. В 2001 году российская команда завоевала на две награды больше (1-3-6).
"Благодарю свою команду за прекрасный чемпионат и хочу извиниться перед всеми, кто ждал от нас золота, мы тоже ждали, но, к сожалению, не смогли. Каждые четыре года мы пишем целевую комплексную программу, где указываем, что мы хотим от каждого сезона, и в этот раз у нас в плане была одна золотая медаль, одна-две серебряные, одна-две бронзовые, будем считать, что мы на четверку справились с этой задачей, но в спорте такое прогнозирование считаю не совсем правильным. Нашими основными предположениями по медалям были скиатлон и мужская эстафета. Мы впервые за последние годы выходили на последний этап вместе с норвежцами, у нас реально есть прогресс, была надежда на дистанцию 15 км из-за готовности Александра Бессмертных", - заявила глава ФЛГР.
Чемпионат мира в Зефельде проходил с 20 февраля по 3 марта.