Тренер "Металлурга" Яндач обвинил Умарка в симуляции в матче плей-офф КХЛ

УФА, 3 марта. /ТАСС/. Нападающий "Салавата Юлаева" Линус Умарк симулировал в эпизоде с удалением в матче против "Металлурга" в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение на пресс-конференции высказал тренер магнитогорской команды Йозеф .

"Металлург" на выезде в овертайме обыграл "Салават Юлаев" со счетом 2:1. В конце первого периода нападающий "Металлурга" Роман Любимов был удален на 2 минуты за удар по рукам Умарка, после чего гости остались втроем.

"Умарк очень хороший игрок, один из лучших в КХЛ. Не надо делать такую симуляцию, как сегодня", - сказал он.

Ранее в местных СМИ появилась информация об эпидемии гриппа в "Металлурге". Вице-президент команды Геннадий Величкин в субботу опроверг эту информацию. "Я не буду ничего об этом говорить, по здоровью или о травмах [игроков]", - сказал Яндач.

Не следовало трогать вратаря

В первом периоде за драку пятиминутные удаления получили защитник уфимской команды Григорий Панин и нападающий гостей Евгений Тимкин.

Панин объяснил причину драки тем, что Тимкин задел вратаря "Салавата Юлаева" Юху Метсолу клюшкой.

"Он Метсолу задел. Метсола вышел, он его клюшкой ткнул. Вратаря вообще никто не имеет права трогать", - сказал Панин.

Счет в серии первого раунда плей-офф - 2-2. Следующие два матча пройдут в Магнитогорске.