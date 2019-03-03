Администрация Сочи: опыт ЧМ-2018 помог провести матч РПЛ в городе на высоком уровне

СОЧИ, 3 марта. /ТАСС/. Опыт проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года помог Сочи на высоком уровне провести встречу Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и красноярским "Енисеем" на стадионе "Фишт". Об этом ТАСС сообщил директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Сергей Пилосян.

"Ростов" в воскресенье сыграл вничью с красноярским "Енисеем" со счетом 1:1 в гостевом матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе "Фишт" в Сочи в связи с тем, что домашняя арена красноярского клуба задействована в Универсиаде.

"Матч между командами "Енисей" и "Ростов" был проведен на высоком уровне. Все службы, которые напрямую или косвенно были задействованы в проведении спортивного соревнования, сработали профессионально, не было зафиксировано ни одного серьезного сбоя. Конечно же, этого мы смогли добиться благодаря полученному опыту проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Мы признательны ФК "Енисей" за выбор города Сочи в качестве места проведения перенесенного домашнего матча и рассчитываем, что в случае необходимости и другие клубы последуют примеру "Енисея", - сказал Пилосян.

По его данным, игру посетили более 3 тыс. болельщиков. "Матч в городе Сочи пошел на пользу всем: зрители смогли посмотреть российский футбол самого высокого класса, спортсмены провели матч в самых комфортных, какие на сегодня могут быть, условиях. Руководство ФК "Сочи" для себя отметило, что сочинцы любят футбол и очень ждут выхода любимой команды в премьер-лигу", - отметил собеседник агентства.

ФК "Сочи" выступает во втором по силе российском дивизионе. Занимает шестое место в таблице Олимп - Футбольной национальной лиги.