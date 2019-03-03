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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Белорусская фристайлистка Романовская отметила высокий уровень организации Универсиады

В воскресенье спортсменка завоевала золото в лыжной акробатике

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Всемирные студенческие игры в Красноярске отлично организованы и оставляют только приятные впечатления. Такое мнение журналистам высказала победительница Универсиады в лыжной акробатике белорусская фристайлистка Александра Романовская.

Романовская завоевала золотую медаль Универсиады, серебряную награду выиграла россиянка Любовь Никитина, третьей стала представительница Казахстана Жанбота Алдабергенова.

"Я первый раз в Красноярске, все здесь организовано на высшем уровне, очень здорово и оставляет только приятные впечатления, - сообщила Романовская. - Сегодня на соседней трассе проходили соревнования по сноуборд-кроссу, выглядело очень эффектно и впечатляюще".

"Соперники сегодня были очень сильные и серьезные, в том числе и российские девочки. Здесь собраны практически самые сильные спортсмены, поэтому соревновались мы достаточно серьезно", - рассказала 22-летняя спортсменка.

Универсиада завершится 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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