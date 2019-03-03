Обладатель Кубка Гагарина "Ак Барс" проиграл "Авангарду" серию первого раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 3 марта. Действующий обладатель Кубка Гагарина казанский "Ак Барс" уступил омскому "Авангарду" со счетом 2:3 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и завершил борьбу за титул. Встреча прошла в Казани.

В составе омского клуба три шайбы забросил Сергей Шумаков (6-я, 25-я и 31-я минуты). У казанцев отличились Антон Ландер (7) и Михаил Глухов (43). Серия завершилась со счетом 4-0. Предыдущие три матча завершились победами омичей со счетом 6:0, 6:3 и 4:1.

"Ак Барс" стал третьим обладателем Кубка Гагарина в истории КХЛ, который вылетел в первом раунде плей-офф после завоевания трофея. Впервые это произошло с уфимским "Салаватом Юлаевым" (в сезоне-2011/12). Помимо этого, уфимская команда вылетела в 1/8 финала плей-офф КХЛ в первом сезоне розыгрыша трофея, до этого победив в чемпионате России в сезоне-2007/08. Позднее в первом раунде плей-офф проиграл действующий на тот момент обладатель Кубка Гагарина московское "Динамо" (сезон-2013/14).

Эта серия плей-офф КХЛ стала четвертой для команд, все три предыдущие серии выигрывал клуб из Казани. Соперник "Авангарда" по второму раунду плей-офф определится позднее.