Тульский "Арсенал" проведет домашний матч Олимп - Кубка России по футболу на "Арене-Химки"

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ответный матч 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу между тульским "Арсеналом" и "Оренбургом" пройдет на "Арене-Химки". Об этом ТАСС сообщил глава департамента по проведению соревнований Российского футбольного союза Сергей Куликов.

Встреча состоится 6 марта. Ранее было объявлено о том, что матч будет перенесен со стадиона в Туле по причине неготовности газона. Из-за этого в Грозный была перенесена игра 18-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и ЦСКА (2 марта, 2:0).

"Ответный четвертьфинальный матч Кубка пройдет в Химках. "Арена-Химки" уже давно является палочкой-выручалочкой для многих команд, там свои матчи проводили и сборные, и "Динамо", и ЦСКА", - сказал Куликов. - Главное то, что поле там прошито, сотрудники стадиона грамотно готовят его к зиме и после зимы".

Первый матч команд прошел в Оренбурге 28 ноября и завершился со счетом 4:2 в пользу "Арсенала".