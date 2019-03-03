Сборная России захватила лидерство в медальном зачете на старте Универсиады в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Сборная России вышла в лидеры общекомандного зачета на старте Универсиады в Красноярске. В воскресенье в рамках турнира были разыграны первые комплекты медалей. Соревнования по игровым видам спорта в рамках Студенческих игр идут с 1 марта, а в субботу состоялась официальная церемония открытия Универсиады для участников. На мероприятии, помимо спортсменов, присутствовали президент России Владимир Путин, министр спорта РФ Павел Колобков, глава Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин и другие видные государственные и спортивные деятели. Утром в воскресенье в Красноярске прошла еще одна церемония открытия, на сей раз - для болельщиков. Мероприятие вызвало широкий интерес у жителей и гостей города, уже 28 февраля билетов в продаже не было. Многие жители нашей страны еще спали, пока в Красноярске творилась история. Российская лыжница Алиса Жамбалова, прилетевшая на Универсиаду после участия в стартах чемпионата мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде, опередила всех соперниц в индивидуальной гонке на дистанции 5 километров классическим стилем и завоевала первую золотую медаль турнира. Серебро и бронзу также завоевали россиянки - Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко соответственно.

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"Конечно, невероятный круговорот времени сейчас идет, очень быстро происходят события, сама до конца не понимаю, - сказала Жамбалова в беседе с журналистами после окончания гонки. - Разница во времени сказывается, тяжеловато бежится, на разминке, можно сказать, я спала. Старалась сделать хорошую проработку, по дистанции меня корректировали, я переживала, что не успею проснуться, но, слава богу, все сложилось в мою пользу. На последнем отрезке я проснулась, только дистанция короткая, конечно, хорошо, что ее хватило". "Выступление прошло на "отлично" - золотая медаль это подтверждает, - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС отец и тренер победительницы забега Саян Жамбалов. - Работа над результатом идет постоянно, сегодняшняя медаль вполне заслуженная. Нескончаемая череда тренировок, мы только прилетели с чемпионата мира в Австрии, сейчас у нее еще акклиматизация, в дальнейшем ее состояние будет улучшаться, а результаты расти". Смирнова же во время общения с прессой призналась, что удивлена своему результату. "Спасибо болельщикам, организаторам, я очень довольна, - сказала спортсменка. - Это первые такие соревнования, я не ожидала, что так пробегу сегодня, потому что специализируюсь в коньковом стиле. Все сегодня совпало, лыжи катили, держали". Двойной успех Мужская сборная России решила не отставать от девушек. Победу в мужском забеге на 10 километров одержал россиянин Иван Якимушкин, на второй и третьей ступени пьедестала - его партнеры по команде Антон Тимашов и Иван Кириллов. Второй старт у лыжников на Студенческих играх и второй "российский" пьедестал.

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Якимушкин едва мог сдержать эмоции после гонки. "Это настоящий праздник, который Россия смогла организовать у себя дома, это лучшее, что можно было сделать, - сказал спортсмен журналистам. - Конечно, не ожидали появления президента, я разговаривал с организаторами церемонии награждения, и даже они не знали об этом. Это поднимает эмоции, ты понимаешь всю ценность этой медали". Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в беседе с корреспондентом ТАСС поздравила лыжников с выдающимися результатами на Универсиаде. "Я очень рада за ребят, они мне уже фото с награждения прислали, я поздравила их, - рассказала Вяльбе. - Приятно за всю нашу молодежь на Универсиаде, не только за призеров, они там очень плотно всех подвинули. Надеюсь, продолжат в том же духе, у нас были амбициозные планы на эту Универсиаду". Фристайлисты и сноубордисты подхватили эстафету Позднее в дело вступили сноубордисты и фристайлисты. Максиму Бурову не было равных в лыжной акробатике, другой россиянин Руслан Катманов стал третьим. В женских соревнованиях серебро завоевала россиянка Любовь Никитина. Буров, несмотря на золото, заявил, что рассчитывал лучше выступить на Универсиаде. "Мне больше понравилось то, как я выступил на чемпионате мира - там были более стабильные выступления, чем сегодня, - сказал спортсмен. - Сегодня в финальной попытке хотелось бы прийти прямо, не сгибая ноги, дотянуть фигуру, тогда была бы больше оценка. Напряжение сегодня, безусловно, было, но как-то справились, конечно, помогает то, что говорит тренер, стимулирует и настраивает на то, что надо включить голову и идти работать". Старший тренер сборной России по фристайлу Александр Понгильский в беседе с ТАСС выразил удовлетворение выступлениями российских фристайлистов. "Доволен итогами сегодняшних соревнований, - сказал специалист. - Бронза Руслана Катманова была ожидаемой, его программа немного слабее, чем у лидеров нашей сборной, но он выполнил ее чисто, четко и уверенно". Российская сноубордистка Кристина Пауль выиграла женский турнир в сноуборд-кроссе, Александра Паршина стала второй. У мужчин серебряную медаль завоевал Данила Дильман. "Надеялась и верила в то, что смогу победить, но знала, что абсолютно каждый спортсмен может взять золотую медаль, - сказала Пауль журналистам. - Мы в сборной России особо не общались друг с другом перед стартом, каждый был сосредоточен на том, чтобы показать хороший результат". Россияне продолжают побеждать в игровых видах Также 3 марта женская сборная России по хоккею с мячом обыграла команду Швеции со счетом 4:2, мужская сборная России по керлингу оказалась сильнее команды Китая (8:4), а женская победила японок (8:4) и британок (6:4). Мужская сборная России по хоккею разгромила команду Японии (10:1), а женская с крупным счетом переиграла китаянок (13:0). Как и в предыдущие дни Универсиады, российские национальные команды по игровым видам спорта продолжают радовать болельщиков великолепными результатами.

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