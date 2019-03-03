Сушинский: "Авангард" обыграл в серии плей-офф КХЛ "Ак Барс" за счет желания и реализации

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Хоккеисты "Авангарда" обыграли "Ак Барс" в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за счет желания и реализации. Об этом ТАСС сообщил президент омского клуба Максим Сушинский.

В воскресенье действующий обладатель Кубка Гагарина казанский "Ак Барс" уступил омскому "Авангарду" со счетом 2:3 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ и завершил борьбу за титул. Встреча прошла в Казани.

"Думаю, что в каждом матче серии хоккеисты "Авангарда" хорошо двигались, успевали накрывать. Главное, что присутствовало - это желание и тот фактор, что забивали много голов. Понимали, что "Ак Барс" будет играть "от ножа", хорошо, что удалось первыми забить и сбросить с них пыл. Все игры были интересные, похожие друг на друга, где-то забивали больше, где-то не могли пораньше завершить исход игры", - сказал Сушинский.

"Ак Барс" - действующий чемпион, очень хороший соперник: больше всего боялись перед плей-офф попасть на казанцев, но ребята молодцы, что справились и с эмоциями, и с противником. Можно ли сказать, что мы сделали заявку на финал конференции? Я не прогнозист. Когда выйдем в финал, тогда и можно будет говорить", - добавил собеседник ТАСС.

Эта серия плей-офф КХЛ стала четвертой для команд, все три предыдущие серии выигрывал клуб из Казани. Соперник "Авангарда" по второму раунду плей-офф определится позднее.