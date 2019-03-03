"Спартак" и "Краснодар" сыграли вничью в матче чемпионата России

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
В составе хозяев забитым мячом отметился Зе Луиш (14-я минута), у гостей отличился Маурисио Перейра (25).
Команды в предыдущий раз играли вничью 5 марта 2017 года - матч, прошедший в Краснодаре, завершился со счетом 2:2. Беспроигрышная серия "Спартака" в матчах с "Краснодаром" насчитывает восемь матчей, в последний раз "Краснодар" обыгрывал красно-белых 8 марта 2015 года - в Москве со счетом 3:1.
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов возглавлял "Краснодар" в 2013-2016 годах. Для 52-летнего специалиста этот матч стал вторым против "Краснодара", в предыдущей игре 10 августа 2017 года грозненский "Ахмат" под его руководством на своем поле уступил со счетом 2:3.
В турнирной таблице "Спартак" занимает четвертое место, набрав 29 очков, что на один балл меньше, чем у идущего третьим ЦСКА. Также 29 очков у идущего пятым "Локомотива". "Краснодар" с 34 очками идет вторым, на три очка отставая от лидирующего санкт-петербургского "Зенита".
В следующем туре "Спартак" 10 марта в гостях сыграет с московским "Динамо", "Краснодар" 11 марта примет "Оренбург". Кроме того, "Спартак" 7 марта в гостях проведет ответный матч четвертьфинала Олимп - Кубка России против екатеринбургского "Урала" (первый матч - 1:1), а "Краснодар" в тот же день на выезде проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы с испанской "Валенсией".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|18
|12
|1
|5
|28-17
|37
|2
|Краснодар
|18
|10
|4
|4
|32-14
|34
|3
|ЦСКА
|18
|8
|6
|4
|23-10
|30
|4
|Спартак
|18
|8
|5
|5
|23-18
|29
|5
|Локомотив
|18
|8
|5
|5
|25-19
|29
|6
|Рубин
|18
|6
|10
|2
|18-14
|28
|7
|Ростов
|18
|6
|7
|5
|15-12
|25
|8
|Ахмат
|18
|6
|5
|7
|15-18
|23
|9
|Арсенал
|18
|6
|5
|7
|25-25
|23
|10
|Динамо
|18
|5
|8
|5
|18-14
|23
|11
|Урал
|18
|6
|4
|8
|18-29
|22
|12
|Оренбург
|17
|6
|4
|7
|17-16
|22
|13
|Крылья Советов
|17
|5
|3
|9
|12-24
|18
|14
|Анжи
|18
|5
|3
|10
|10-25
|18
|15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|13-19
|16
|16
|Енисей
|18
|2
|5
|11
|12-29
|11