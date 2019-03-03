Хартли: победа над "Ак Барсом" является первым шагом для "Авангарда" к Кубку Гагарина

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Авангард", победив "Ак Барс" в серии плей-офф, сделал только первый шаг к Кубку Гагарина. Об этом сообщил журналистам главный тренер омского клуба Боб Хартли.

Действующий обладатель Кубка Гагарина казанский "Ак Барс" уступил "Авангарду" со счетом 2:3 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и завершил борьбу за титул. Встреча прошла в Казани. Серия завершилась со счетом 4-0 в пользу "Авангарда".

"Для нас многие вещи с самого начала начали складываться в этой серии, как нужно, и, конечно, начиная от Игоря Бобкова (вратаря), который сыграл великолепно, и заканчивая, всеми игроками, мы очень здорово смотрелись и в равных составах, и в меньшинстве, и в большинстве. Нужно сказать, что это всего лишь первый шаг для нас в большой дороге к Кубку Гагарина", - сказал Хартли.

Эта серия плей-офф КХЛ стала четвертой для команд, все три предыдущие серии выигрывал клуб из Казани. Соперник "Авангарда" по второму раунду плей-офф определится позднее.