Хоккеист Секач в случае продолжения карьеры в России останется в "Ак Барсе"

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Нападающий хоккейного клуба "Ак Барс" Иржи Секач в случае продолжения карьеры в России готов выступать только за казанский клуб. Об этом он рассказал журналистам.

Контракт 26-летнего Секача заканчивается 30 апреля. В составе "Ак Барса" Секач стал обладателем Кубка Гагарина.

"Я еще не определился со своим будущим: если я останусь в России, то еще год продолжу выступать за "Ак Барс". Вопрос по контракту пока открыт, так как скоро будет чемпионат мира, и я начну подготовку к нему. Даже если я и захочу в Национальную хоккейную лигу, то не могу ничего подписывать до июля", - сказал чех.

"Ак Барс" в воскресенье уступил "Авангарду" в четвертом матче 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 2:3 и вылетел из турнира, потерпев четыре поражения в серии.

"Все мы очень расстроены результатом, стыдно, что мы не смогли выиграть ни единого матча серии. "Авангард" был сильнее, быстрее и полностью переиграл нас на льду, поэтому мы и уступили с таким счетом, - сказал Секач. - Конечно, мы не ожидали так закончить сезон, особенно жаль за свою игру, так как не получилось помочь команде, не получилось показать свой лучший хоккей, и я беру на себя вину за незабитые шайбы. Не стоит выделять нелучшую игру голкиперов, игра пошла не так на всех позициях", - отметил он.