"Ливерпуль" сыграл вничью с "Эвертоном" и не смог обойти "Манчестер Сити" в таблице АПЛ

ТАСС, 3 марта. "Ливерпуль" сыграл вничью с "Эвертоном" со счетом 0:0 в гостевом матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.

Команды провели 200-й матч в рамках высших дивизионов первенства Англии, в 77 сильнее оказывался "Ливерпуль", 57 побед на счету "Эвертона", еще 66 игр завершились вничью.

В турнирной таблице "Ливерпуль" занимает второе место, набрав 70 очков и одно очко проигрывая вышедшему в лидеры "Манчестер Сити". В предыдущий раз "Манчестер Сити" был на первом месте в таблице по итогам тура в начале декабря. "Эвертон" с 37 очками идет 10-м.

В следующем туре "Ливерпуль" 10 марта примет "Бёрнли", "Эвертон" 9 марта в гостях сыграет с "Ньюкаслом".