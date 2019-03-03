Симонян: "Краснодар" и "Спартак" показали удовлетворительную игру в матче РПЛ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" и "Краснодара" показали удовлетворительную игру в матче чемпионата России. Такое мнение журналистам высказал первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян.

Ранее "Спартак" сыграл вничью с "Краснодаром" в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:1.

"Я удовлетворен игрой обеих команд. "Краснодар" провел уже три матча (после зимнего перерыва) и имел преимущество, превосходил "Спартак" в контроле мяча", - сказал Симонян.

"Обеим командам желаю удачи, хоть я и спартаковец", - добавил он.

В следующем туре "Спартак" 10 марта в гостях сыграет с московским "Динамо", "Краснодар" 11 марта примет "Оренбург". Кроме того, "Спартак" 7 марта в гостях проведет ответный матч четвертьфинала Олимп - Кубка России против екатеринбургского "Урала" (первый матч - 1:1), а "Краснодар" в тот же день на выезде проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы с испанской "Валенсией".