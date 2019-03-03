Мусаев считает, что матч "Краснодара" со "Спартаком" стал украшением чемпионата России

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Матч между московскими "Спартаком" и "Краснодаром" стал украшением чемпионата России по футболу. Об этом на пресс-конференции сказал старший тренер краснодарской команды Мурад Мусаев.

В субботу "Спартак" сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

"Мы видели яркий матч, обе команды смело шли в атаку, порой футбол был слишком открытым, я думаю, что это нравится зрителям, - сказал Мусаев. - Такие матчи украшают чемпионат, было много бескомпромиссной борьбы, мы увидели и красивые комбинации, и моменты, и голы, и удаление. Мы рады той смелости, которая продемонстрировала наша команда, но, конечно, нужно было забивать в своих моментах больше, чем один мяч".

"Начало матча было за "Спартаком", они оказывали хорошее давление на нас: мы не справились, особенно в середине было мало подборов, мы мало отрезали соперника, но потом стали справляться с этим, вторая половина тайма была за нами, мы забили, создали хороший момент в концовке", - добавил он.

Мусаев объяснил, почему в заявке среди запасных было два вратаря и всего четыре полевых игрока. "С нами тренируются Уткин, Голубев, Бородин, а сегодня был матч "Краснодара-2", и мы решили себе в ущерб отдать их во вторую команду. Игнатьев тоже не был готов к матчу, поэтому он остался в Краснодаре, никакого конфликта с ним нет", - отметил Мусаев.

В турнирной таблице "Краснодар" с 34 очками идет вторым, на три очка отставая от лидирующего санкт-петербургского "Зенита". В следующем туре "Краснодар" 11 марта примет "Оренбург". Кроме того, "Краснодар" 7 марта на выезде проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы с испанской "Валенсией".