Кононов: излишние эмоции мешали футболистам "Спартака" в матче с "Краснодаром"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Футболистам "Спартака" в матче чемпионата России с "Краснодаром" мешали излишние эмоции. Об этом сказал журналистам главный тренер московской команды Олег Кононов.

В воскресенье "Спартак" сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

"Сыграли вничью, но сыграли таким образом, что не могу сказать, что было стыдно за эту игру, - сказал Кононов. - Мы старались доминировать в прессинге, во владении мячом - в этом мы справились. Не справились перед штрафной, чтобы забить больше голов, потому что каждая ничья это проигрыш. Несмотря на то, что играли с "Краснодаром", хорошей командой, которая так же, как и мы, борется за первое место, результатом недовольны".

"Это первая игра после перерыва, где-то эмоции захлестывают, в первую очередь они помешали, плюс те требования в атаке, которые нужны нам для полной сыгранности и понимания, не такие, как нам хотелось бы. Давление есть, игроки его чувствуют, сегодня желания было больше, чем разума в определенных эпизодах. Нам нужно немного успокоиться, что я и скажу игрокам, и двигаться дальше. Эмоции в атаке не должны поглощать разум, а в отборе эмоции нужны, чтобы доигрывать каждый эпизод, ни один игрок не должен стоять - с этим мы справились, не справились с эмоциями в атаке", - подчеркнул Кононов.

Кононов объяснил, почему полузащитник Денис Глушаков не вышел на игру в основном составе. "У нас достаточно футболистов, которые конкурируют на одной позиции, даже есть три футболиста на одной позиции: будут играть те, кто нужен команде на данный момент, и все игроки достойны играть с первых минут, как и Глушаков. Я решил, что с первых минут будут играть два полузащитника - Зобнин и Гулиев, а Денис во втором тайме, чтобы усилить команду - даже на то время, что он вышел, он ее усилил. Нам нужно было заставить соперников ошибаться, лучше него с прессингом никто не справиться", - отметил тренер "Спартака".

"Я видел, что Ломовицкий получил микротравму, но это была тактическая замена, потому что планировал его заменить во втором тайме, несколько эпизодов он сыграл не так, как хотелось бы", - добавил Кононов.